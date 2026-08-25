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КДК рассмотрит поведение Талалаева в матче с «Рубином». Тренер «Балтики» приглашен на заседание

КДК рассмотрит поведение главного тренера Андрея Талалаева во время матча с « Рубином » в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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