Африка, Камбоджа, Балканы, Ливан, Украина: западное «миротворчество» – путь к затягиванию вооружённых конфликтов

В Вашингтоне не исключают, что «предоставят поддержку возможному развертыванию войск союзников по НАТО на территории Украины», поведала недавно, ссылаясь на европейских и американских чиновников, британская Financial Times.
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