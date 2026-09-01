Какие ошибки нужно избегать, чтобы квартира не стала меньше

Чтобы маленькая комната выглядела больше, нужно покрасить стены в белый. Именно так считает большинство людей, которые делают ремонт самостоятельно.
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