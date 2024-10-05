Джонни Херберт о штрафе Ферстаппена за мат: «В гонках стало слишком много ругани»

Херберт прокомментировал штраф Ферстаппена за нецензурную речь. Бывший пилот «Формулы-1» был одним из стюардов Гран-при Сингапура и принимал непосредственное участие в разборе инцидента, когда Макс позволил себе выругаться на официальной пресс-конференции.
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