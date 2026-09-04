Директор офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко — о том, как Крым стал флагманом гастрономического туризма России

Она называет себя режиссёром персональных путешествий. В Крыму, где она выросла и продолжает каждый день открывать для себя что-то новое, Елена Юрченко создаёт проекты, меняющие восприятие полуострова, – от гастрономических карт до реестра «крымских самостей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ В Евпатории пойма...
- В Ялте перед судо...
- На «Госуслугах» з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым