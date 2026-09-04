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Крымская газета

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Директор офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко — о том, как Крым стал флагманом гастрономического туризма России

Директор офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко — о том, как Крым стал флагманом гастрономического туризма России

Она называет себя режиссёром персональных путешествий. В Крыму, где она выросла и продолжает каждый день открывать для себя что-то новое, Елена Юрченко создаёт проекты, меняющие восприятие полуострова, – от гастрономических карт до реестра «крымских самостей».

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