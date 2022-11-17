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Haaretz: США вынудили Израиль потратить миллионы долларов на помощь Украине

Haaretz: США вынудили Израиль потратить миллионы долларов на помощь Украине

Влияние США вынудило руководство Израиля выделить миллионы долларов на помощь для Украины, которые пошли на приобретение «стратегических материалов» в качестве военной помощи.

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