ГОРОСКОП от Ретроградного Меркурия ☝️🤩 31 июля и с вами квадрат Венеры с Ураном. Луна катится к Новолунию, лето к осени, а мы — чёрти куда.
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ГОРОСКОП от Ретроградного Меркурия ☝️🤩 31 июля и с вами квадрат Венеры с Ураном. Луна катится к Новолунию, лето к осени, а мы — чёрти куда.