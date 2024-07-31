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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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ГОРОСКОП от Ретроградного Меркурия

ГОРОСКОП от Ретроградного Меркурия ☝️🤩 31 июля и с вами квадрат Венеры с Ураном. Луна катится к Новолунию, лето к осени, а мы — чёрти куда.

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