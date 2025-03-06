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ФСБ сорвала операцию спецслужб Украины по вербовке московских школьников

ФСБ сорвала операцию спецслужб Украины по вербовке московских школьников

ФСБ пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке подростков столичного региона. По данным ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины под кураторством спецслужб НАТО пыталось перехватить персональные данные школьников Москвы и Московской области через рассылку писем с ресурсов молодежных военно-патриотических организаций с целью их дальнейшей вербовки.

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