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Военное обозрение

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Офицер СМЕРШа. Теперь об этом можно рассказать

Офицер СМЕРШа. Теперь об этом можно рассказать

Судьба Петра Иосифовича Шпаковского, моего отчима, одного из великого множества участников Великой Отечественной войны, которые все как один своими трудами и кровью приближали день нашей всеобщей Великой Победы.

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