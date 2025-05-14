Офицер СМЕРШа. Теперь об этом можно рассказать

Судьба Петра Иосифовича Шпаковского, моего отчима, одного из великого множества участников Великой Отечественной войны, которые все как один своими трудами и кровью приближали день нашей всеобщей Великой Победы.
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