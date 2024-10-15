Хамство америкосов: в РФ резко ответили на пассаж США о ядерном разоружении

Байден даже не понимает, насколько он смешон! Штаты ведут откровенную войну с Россией, и хотят, чтобы мы разоружились!)) А ключ от квартиры, где деньги лежат, вам не принести?))

Писарчук Дмитрий

Хим оружие они уже уничтожили? Как с ними можно о чем то договариваться? После победы в СВО можно будет только подумать о каких-то договорённостям. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!