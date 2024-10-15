ЗАМПРЕД СОВБЕЗА МЕДВЕДЕВ РЕЗКО ОТВЕТИЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ США О ЯДЕРНОМ РАЗОРУЖЕНИИ РФ Дмитрий Медведев осудил высказывания Байдена о переговорах по ядерному арсеналу.
Хамство америкосов: в РФ резко ответили на пассаж США о ядерном разоружении
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Байден даже не понимает, насколько он смешон! Штаты ведут откровенную войну с Россией, и хотят, чтобы мы разоружились!)) А ключ от квартиры, где деньги лежат, вам не принести?))
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17 час.
Писарчук Дмитрий
Хим оружие они уже уничтожили? Как с ними можно о чем то договариваться? После победы в СВО можно будет только подумать о каких-то договорённостям. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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15 час.
Eduard
Только ядерное оружие нас от НАТО спасет!
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2 час.
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