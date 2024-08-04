Рада рассмотрит проект о запрете призыва получивших военный билет до 25 лет

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который запрещает призывать в ВСУ одну категорию мужчин. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает NV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии