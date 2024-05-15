Николай БОЛЬШАКОВ Накануне Дня Победы в СБУ отчитались о своей очередной перемоге – в Николаеве был арестован лидер подпольной организации «Молодая гвардия большевиков-ленинцев», а в Днепропетровске схвачен блогер, который (о ужас!) опубликовал в социальных сетях Знамя Победы, что, конечно же, непосредственно несёт угрозу национальной безопасности государства Украина.
ЧЕМ ХУЖЕ ДЕЛА ВСУ НА ФРОНТЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ НА УКРАИНЕ «АГЕНТОВ КРЕМЛЯ»
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Алексей Тан
ЧЕМ ХУЖЕ ДЕЛА ВСУ НА ФРОНТЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ НА УКРАИНЕ «АГЕНТОВ КРЕМЛЯ»======== А это РУССКИЕ уже проходили... в 1944 и 1945-ый... эти "борцы с нацизмом, в те года... вдруг как подснежники в марте... стали вылезать пачками... а еврейских борцов с нацизмом.. в апреле 1945-ого... аж более 500-от тыш. оказалось.... О! как!.... пол миллиона... "не хилая армия"!.
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ИП
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