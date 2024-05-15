Алексей Тан

ЧЕМ ХУЖЕ ДЕЛА ВСУ НА ФРОНТЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ НА УКРАИНЕ «АГЕНТОВ КРЕМЛЯ»======== А это РУССКИЕ уже проходили... в 1944 и 1945-ый... эти "борцы с нацизмом, в те года... вдруг как подснежники в марте... стали вылезать пачками... а еврейских борцов с нацизмом.. в апреле 1945-ого... аж более 500-от тыш. оказалось.... О! как!.... пол миллиона... "не хилая армия"!.