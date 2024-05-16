Мэр Кудрявцев подписал заявление об увольнении Анны Терешковой с 14 мая

«Терешкову Анну Васильевну, заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, уволить 14 июня 2024 года по инициативе работника», – процитировал VN.
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