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Вечерний Новосибирск

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Мэр Кудрявцев подписал заявление об увольнении Анны Терешковой с 14 мая

Мэр Кудрявцев подписал заявление об увольнении Анны Терешковой с 14 мая

«Терешкову Анну Васильевну, заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, уволить 14 июня 2024 года по инициативе работника», – процитировал VN.

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