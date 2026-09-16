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Царьград

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Sabah: Пытавшиеся обменять $1,9 млн люди устроили перестрелку

Sabah: Пытавшиеся обменять $1,9 млн люди устроили перестрелку

В стамбульском районе Фатих произошла перестрелка из-за попытки обменять $1,9 млн, предположительно фальшивых.

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