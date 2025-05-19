Царьград © Ilya Moskovets/Globallookpress Полпред президента в УРФО Артём Жога объявил о намерении провести в "Ельцин Центре" форум "Патриоты Урала".
Жога получил ожидаемый удар. Месть. Провокация. Но каким будет ответ?
Комментарии
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Ингерман Ланская
Николай Александрович не мазал дерьмом Александра Александровича, а тот в свою очередь не хаял Александра Николаевича ....
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18 мин.
АС
Анатолий Страшко
Владимир, я знаю мнение екатеринбуржцев. Но оно не у всех совпадает с мнением Катерины. У Катерины мнение, как у той уборщицы, которая у Ходорковского работала в офисе . Та тоже очень хорошо об убийце людей чужими руками хорошо отзывалась. Конечно речь идёт о жидах. Я не о евреях, а именно о жидах. Которых сами евреи ненавидят.
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12 мин.
Катерина
Зато многие цари, короли... их дети... и родственники убивали ЗА ВЛАСТЬ. Это лучше?
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2 мин.
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