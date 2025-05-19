Жога получил ожидаемый удар. Месть. Провокация. Но каким будет ответ?

АС

Анатолий Страшко

Владимир, я знаю мнение екатеринбуржцев. Но оно не у всех совпадает с мнением Катерины. У Катерины мнение, как у той уборщицы, которая у Ходорковского работала в офисе . Та тоже очень хорошо об убийце людей чужими руками хорошо отзывалась. Конечно речь идёт о жидах. Я не о евреях, а именно о жидах. Которых сами евреи ненавидят.