В РАН выступили против присоединения к "Курчатнику" Института химии растворов

Руководству ивановского Института химии растворов РАН поступило предложение работать по тематике НИЦ "Курчатовский институт", и возможно, перейти под его руководство, начав заниматься микроэлектроникой, выяснил RTVI.
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