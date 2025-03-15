Кредитная амнистия в 2025 году: что известно

О возможности списания долгов и о том, кого это может коснуться, рассказал адвокат Иван Дощенко.Депутат Государственной Думы Сергей Миронов заявил, что для повышения уровня жизни граждан необходимо провести кредитную амнистию.
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