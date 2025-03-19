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Царьград

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Турция вводит интернет-ограничения после ареста мэра Стамбула и 100 сотрудников

Турция вводит интернет-ограничения после ареста мэра Стамбула и 100 сотрудников

В Турции ограничили доступ к соцсетям X, YouTube, Instagram и TikTok после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу и около 100 сотрудников мэрии в ходе антикоррупционного расследования.

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