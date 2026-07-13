Добрый вечер! Завтра в Донецке на 2°C теплее. Прогнозируется температура от +16°C до +30°C. 🌦 Переменная облачность, небольшой дождь.
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Добрый вечер! Завтра в Донецке на 2°C теплее. Прогнозируется температура от +16°C до +30°C. 🌦 Переменная облачность, небольшой дождь.
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