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"Теперь все стало ясно". В Евросоюзе раскрыли "пьяный" секрет Зеленского

"Теперь все стало ясно". В Евросоюзе раскрыли "пьяный" секрет Зеленского

Владимир Зеленский© AP Photo / Markus Schreiber Сегодня 4,1K прочитали Западные СМИ в подробностях рассказали о том, как представители Украины спланировали и осуществили диверсию на "Северных потоках".

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Комментарии
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Эдуард Николаев
что хохлы что поляки одного помета
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