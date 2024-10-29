ВС РФ нанесли удар по объекту военной логистики противника в районе киевского аэропорта Жуляны Очередная серия ударов нанесена по объектам врага.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВС РФ нанесли удар по объекту военной логистики противника в районе киевского аэропорта Жуляны Очередная серия ударов нанесена по объектам врага.
Свежие комментарии