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В СБ России заявили об увязании «евроголубей мира» в обслуживании запросов ВПК

В СБ России заявили об увязании «евроголубей мира» в обслуживании запросов ВПК

Поддерживающие Киев «евроголуби мира» глубоко увязли в обслуживании интересов военно-промышленных корпораций, игнорируя интересы собственных граждан, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

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