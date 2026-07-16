Поддерживающие Киев «евроголуби мира» глубоко увязли в обслуживании интересов военно-промышленных корпораций, игнорируя интересы собственных граждан, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
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