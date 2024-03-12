Во Франции выигравшему дело о €4,5 млн банкиру BNP не разрешили их оставить себе

Суд обязал банкира вернуть миллионную компенсацию.Банкир Бертран Лавинь в 2019 году, подав в апелляционный суд Парижа заявление о незаконном увольнении, выиграл дело с решением о получении суммы компенсации в 4,5 миллиона евро.