Два человека погибли при крушении военного вертолета в США

В американском штате Алабама вертолет упал на шоссе, погибли два человека<strong>Военный вертолет потерпел крушение в городе Хантсвилл в американском штате Алабама.
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