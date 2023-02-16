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Два человека погибли при крушении военного вертолета в США

В американском штате Алабама вертолет упал на шоссе, погибли два человека<strong>Военный вертолет потерпел крушение в городе Хантсвилл в американском штате Алабама.

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