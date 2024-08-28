Названы главные товары российско-китайской торговли в июле

Главными товарами китайско-российской торговли по итогам июля стали топливо и оборудование, а также транспорт, пластмассовые изделия и медь, об этом 28 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
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