Экс-замминистра энергетики Яновского заподозрили в создании ОПГ

РИА Новости/Нина Зотина Экс-замглавы российского Минэнерго Анатолий Яновский, который был арестованный по делу о мошенничестве, подозревается не только в хищении денег из государственного бюджета, но и в создании организованной преступной группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии