NZZ: ВСУ попали в ловушку в Великой Новоселке из-за ошибок командования

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в окружение в Великой Новоселке на юге ДНР из-за ошибок командования – руководители слишком долго выжидали в безнадежной обстановке и тянули с приказом об отступлении, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.