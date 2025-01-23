NZZ: ВСУ попали в ловушку в Великой Новоселке из-за ошибок командования

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в окружение в Великой Новоселке на юге ДНР из-за ошибок командования – руководители слишком долго выжидали в безнадежной обстановке и тянули с приказом об отступлении, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
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