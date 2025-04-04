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Учреждением образования ´Национальный центр художественного творчества детей и молодежи´ Министерства образования Республики...

Учреждением образования ´Национальный центр художественного творчества детей и молодежи´ Министерства образования Республики...

Учреждением образования ´Национальный центр художественного творчества детей и молодежи´ Министерства образования Республики Беларусь 26 февраля - 7 марта 2025 года проведена республиканская декада методических мероприятий по теме ´социально-педагогическое сопровождение учащихся в учреждении дополнительного образования детей и молодежи´ (далее - де .

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