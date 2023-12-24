Российская ПВО за сутки сбила три Су-27 и бомбардировщик Су-24

В Запорожской и Днепропетровской областях.фото: t.me/Aksenov82--> Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.