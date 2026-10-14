Команда Альбы опять пропустит.С трудом «Спартак» вылетел в Самару, но в Москву вернулся спокойно, где уже посреди недели красно-белым предстоит гостевой матч против «Родины».
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