"А шо ви на нас сразу смотрити" / ?

В Германии приостановлено производство на предприятиях «Фольксвагена» Производство на нескольких заводах «Фольксвагена» в Германии остановилось из-за сбоев в айти-инфраструктуре.
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