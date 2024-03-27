В облцентре правоохранители "накрыли" цех по производству контрафактного средства для стирки (видео)

Ущерб правообладателю превысил 1,4 миллиона рублей Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области пресекли незаконное использование чужого товарного знака.
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