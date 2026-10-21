Врач Кульгавчук: За отсутствием мотивации могут скрываться последствия ковидаУ людей, которые перенесли в тяжелой форме COVID-19 до сих пор могут сохраняться упадок сил, потеря мотивации и трудности с концентрацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В «Тролль» сломался...
- Дмитрий Анатолье...
- СП «Тролль» сломался...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым