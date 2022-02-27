За сутки у 947 человек в Архангельской области нашли COVID-19

Из них 36 госпитализировали.По информации регионального управления Роспотребнадзора, среди новых случаев: 266 — в Архангельске; 96 — в Онежском районе; 82 — в Плесецком округе; 64 — в Котласе; 53 — в Новодвинске; 49 — в Северодвинске (11 — на градообразующих предприятиях); 46 — в Холмогорском районе; 40 — в Устьянском районе; по 32 — в Красноборском и Мезенском районах; 30 — в Пинежском районе; 26 — в Коряжме; 25 — в Лешуконском районе; 21 — в Каргопольском округе; 20 — в Коношском районе; 15 — в Вельском районе; 12 — в Котласском районе; 11 — в Приморском районе; 10 — в Няндомском районе; девять — в Верхнетоемском округе; шесть — в Мирном; по одному — в Ленском и Шенкурском районах.