Геи начинают править Европой?

Назначение нового премьер-министра Франции вызвало неоднозначную оценку Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром 34-го летнего Габриэля Атталя, который стал не только самым молодым в истории республики главой государства, но и известен тем, что является открытым геем.
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