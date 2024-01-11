Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Геи начинают править Европой?

Геи начинают править Европой?

Назначение нового премьер-министра Франции вызвало неоднозначную оценку    Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром 34-го летнего Габриэля Атталя, который стал не только самым молодым в истории республики главой государства, но и известен тем, что является открытым геем.

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