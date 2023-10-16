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Под прицелом

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Modern Diplomacy: украинский народ должен начать сомневаться в своем будущем

Modern Diplomacy: украинский народ должен начать сомневаться в своем будущем

Киев утрачивает союзников. Раскаленная глобальная геополитическая обстановка заставляет более лояльных и умеренных сторонников Украины или распылять силы, или концентрироваться на более важных внутренних проблемах.

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