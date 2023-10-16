Modern Diplomacy: украинский народ должен начать сомневаться в своем будущем

Киев утрачивает союзников. Раскаленная глобальная геополитическая обстановка заставляет более лояльных и умеренных сторонников Украины или распылять силы, или концентрироваться на более важных внутренних проблемах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии