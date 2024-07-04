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Мэру Миасса предложили возглавить правительство ЛНР

Мэру Миасса предложили возглавить правительство ЛНР

До того момента, пока не будет выбран новый руководитель через конкурс, первым заместителем мэра Олег Буданов будет исполнять обязанности главы Миасса, передает корреспондент The Moscow Post в Челябинской области.

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