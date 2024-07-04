Мэру Миасса предложили возглавить правительство ЛНР

До того момента, пока не будет выбран новый руководитель через конкурс, первым заместителем мэра Олег Буданов будет исполнять обязанности главы Миасса, передает корреспондент The Moscow Post в Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии