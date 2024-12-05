Ученые назвали опасный завтрак, который грозит развитием рака

Специалисты из клиники Кливленда в Огайо высказали опасения относительно нескольких популярных вариантов завтрака, которые вместо ожидаемого энергетического заряда и стимулирования важных процессов в организме способствуют набору лишнего веса, ухудшают обмен веществ и увеличивают вероятность развития серьезных заболеваний.
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