В Севастополе отделению Юнармии присвоено имя погибшего замкомандующего ЧФ Андрея Палия

Имя погибшего в Мариуполе героя СВО Андрея Палия присвоено севастопольскому отделению «Юнармии».Севастопольскому отделению «Юнармии» присвоено имя героя специальной военной операции, заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия.
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