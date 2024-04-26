Юрген Клопп выразил уверенность в борьбе “Ливерпуля” за титул АПЛ после ключевой победы

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп прокомментировал шансы своей команды на чемпионство в Премьер-лиге после того, как “красные” одержали важную победу над “Фулхэмом” со счетом 3:1 в рамках 34-го тура.
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