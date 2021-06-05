Двадцать пять крайне неудобных вопросов оппозиционерам и навальнятам на которые у них нет внятных ответов

Фото из открытых источников Почему дети наших оппозиционеров обычно не ходят на их несанкционированные митинги? Ведь папаньки и маманьки за "щастье" и для них тоже борются? Почему оппозиционеры топят за дикую "саморегулирующуюся" рыночную экономику, но требуют социального государства? Почему у ведущих противников нашей власти - Навального, Шендеровича, Соболь, Латыниной, Собчак, такая дегенеративная внешность? И такие же поступки? Почему, когда сажают коррупционера-чиновника это позор власти (у нас вон сколько одних губернаторов пересажали), а когда сажают вора из оппозиционеров, то это власть с хорошими людьми борется? Почему США разрушает страну за страной уже лет тридцать и они хорошие, а мы за защиту Южной Осетии и референдум в Крыму должны сидеть под санкциями? Почему в США куча партий, но власть только у двух и это демократия, а у нас любая партия набравшая голоса проходит в Думу, но демократии якобы нет? Почему Меркель может прирасти к креслу канцлера, в США существуют династии политиков передающих власть по наследству, а сменяемости власти нет только у нас? Почему либеральные СМИ так мало зарабатывают, что им приходится брать деньги из-за рубежа и становится иностранными агентами? Почему если у человека есть деньги но он не оппозиционер, то для сторонников Навального он вор поганый, а если поддерживает, то эффективный собственник и бизнесмен и вообще, редкой святости человек? Почему США можно иметь военный превышающий совокупные военные бюджеты всех остальных стран мира, а мы агрессоры? Почему Косово можно оторвать от Югославии после референдума в котором участвовал один чернокожий президент США, а Крым, после референдума в котором поучаствовала большая часть населения полуострова, аннексирован? Почему занявший ведущие позиции в мире РосАтом это фигня, а американские солнечные панели и ветрогенераторы собранные в Китае это круто? Почему обустраивать Россию лезут воры или неудачники? Почему в штатах четверть всех заключённых в мире, а мы страна тюрем? Почему оппозиция может в открытую брать деньги иностранцев, обсуждать развал страны, устраивать незаконные митинги, лоббировать интересы иностранцев, а они до сих пор не в страшном ГУЛАГЕ, ой то есть ФСИНе? Почему Россию шельмовали бы лет сто, если бы с Навальным или Немцовым случился Дом Профсоюзов, а Украину даже толком не осудили? Почему в Европе можно разгонять протестующих газом и водомётами, в США отключать Твиттер Трампа и травить участников штурма Капитолия, а в России нарушают права человека? Почему в США 80% ВВП - это финансовый мыльный пузырь и они страна с устойчивой экономикой, а мы страна-бензоколонка? Почему в самой богатой стране мира десятки миллионов людей живут на талонах, но в США живут лучше нас? Почему США И ЕС открыто поддерживают терроризм? Почему Путина поддерживает большая часть населения и он должен уйти, а Байдена все в США считают маразматиком и он должен остаться? Почему в США полиция трудноподсудна и у них торжество закона, а у нас увольняют и судят полицейских только так и у нас коррупция? Почему для Навального врача требовала вся оппозиция и богема, а на его соседа по койке всем плевать? Почему не увольняют с госструктур открытых навальнят и они в знак протеста против государства не увольняются сами? Почему запад может наложить на Россию санкции на основе догадок и слухов, а на встречные санкции выражает недоумение и возмущение? .