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  • Михаил добрый маргинал
    ак сказал Американский Генерал. Россию победить сложно на поле боя. Америка не может уничтожить много своих парней . ...Россия и Британия...
  • ирина Северова северова (гуляева)
    Да , замучаешься будить . Работают мои каляки маляки процентов на двадцать.Он долго терпел.....
  • Майя
    А вот зря. Кто-то ведь должен будоражить заспавшеюся власть.?)Он долго терпел.....

Двадцать пять крайне неудобных вопросов оппозиционерам и навальнятам на которые у них нет внятных ответов

Двадцать пять крайне неудобных вопросов оппозиционерам и навальнятам на которые у них нет внятных ответов

Фото из открытых источников Почему дети наших оппозиционеров обычно не ходят на их несанкционированные митинги? Ведь папаньки и маманьки за "щастье" и для них тоже борются? Почему оппозиционеры топят за дикую "саморегулирующуюся" рыночную экономику, но требуют социального государства? Почему у ведущих противников нашей власти - Навального, Шендеровича, Соболь, Латыниной, Собчак, такая дегенеративная внешность? И такие же поступки? Почему, когда сажают коррупционера-чиновника это позор власти (у нас вон сколько одних губернаторов пересажали), а когда сажают вора из оппозиционеров, то это власть с хорошими людьми борется? Почему США разрушает страну за страной уже лет тридцать и они хорошие, а мы за защиту Южной Осетии и референдум в Крыму должны сидеть под санкциями? Почему в США куча партий, но власть только у двух и это демократия, а у нас любая партия набравшая голоса проходит в Думу, но демократии якобы нет? Почему Меркель может прирасти к креслу канцлера, в США существуют династии политиков передающих власть по наследству, а сменяемости власти нет только у нас? Почему либеральные СМИ так мало зарабатывают, что им приходится брать деньги из-за рубежа и становится иностранными агентами? Почему если у человека есть деньги но он не оппозиционер, то для сторонников Навального он вор поганый, а если поддерживает, то эффективный собственник и бизнесмен и вообще, редкой святости человек? Почему США можно иметь военный превышающий совокупные военные бюджеты всех остальных стран мира, а мы агрессоры? Почему Косово можно оторвать от Югославии после референдума в котором участвовал один чернокожий президент США, а Крым, после референдума в котором поучаствовала большая часть населения полуострова, аннексирован? Почему занявший ведущие позиции в мире РосАтом это фигня, а американские солнечные панели и ветрогенераторы собранные в Китае это круто? Почему обустраивать Россию лезут воры или неудачники? Почему в штатах четверть всех заключённых в мире, а мы страна тюрем? Почему оппозиция может в открытую брать деньги иностранцев, обсуждать развал страны, устраивать незаконные митинги, лоббировать интересы иностранцев, а они до сих пор не в страшном ГУЛАГЕ, ой то есть ФСИНе? Почему Россию шельмовали бы лет сто, если бы с Навальным или Немцовым случился Дом Профсоюзов, а Украину даже толком не осудили? Почему в Европе можно разгонять протестующих газом и водомётами, в США отключать Твиттер Трампа и травить участников штурма Капитолия, а в России нарушают права человека? Почему в США 80% ВВП - это финансовый мыльный пузырь и они страна с устойчивой экономикой, а мы страна-бензоколонка? Почему в самой богатой стране мира десятки миллионов людей живут на талонах, но в США живут лучше нас? Почему США И ЕС открыто поддерживают терроризм? Почему Путина поддерживает большая часть населения и он должен уйти, а Байдена все в США считают маразматиком и он должен остаться? Почему в США полиция трудноподсудна и у них торжество закона, а у нас увольняют и судят полицейских только так и у нас коррупция? Почему для Навального врача требовала вся оппозиция и богема, а на его соседа по койке всем плевать? Почему не увольняют с госструктур открытых навальнят и они в знак протеста против государства не увольняются сами? Почему запад может наложить на Россию санкции на основе догадок и слухов, а на встречные санкции выражает недоумение и возмущение? .

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Элина Морозова
Мдя... Рожи у них всех действительно одинаково перекошены. Прямо как профессиональное заболевание.. И вряд ли кто то из них сможет внятно ответить хоть на ордин вопрос.
Nataly
почему да почему? а по качану . такой ответ устраивает?))))) ха-ха-ха пирог власти , а вместе с властью и денеги приходят, очень очень сладок , хтят его все, хотеть то хотят да вот засада не имеют.... и при этом при демократии раскручивается лозунг , что все равны и все одинаково достойны поиметь и власть и деньги, надо только постараться стать баловнем судьбы а для этого любые метооды хороши типа цель всегда оправдает средства её достижения. а так как власть у нас не природная как при монархии.где ты родился инфантом принцем быть тебе царем и точка, а выборная и сменяемая, то почему бы каждому идиоту с криками: - а, ну. подвинься я то же хочу повлавствовать не начать будалоту и расшатывание трона властителя. ОН же не тварь дрожащая а ПРАВО имеет))))) демократия она такая демократия это что то))))))
Денис Л
Эти и другие похожие вопросы надо задавать ¨царю¨, а эти никто и звать их никак. Это всё равно что спрашивать мнение старух-сплетниц на лавочке или глупых школьников, их мнение никому не интересно и погоды они не сделают. Почему ”избранные“ и их детки живут за бугром и с двойным гражданством. Почему стреляют из пушки по воробьям (навальнятам), а про беспредел чебуреков в Новосибирске молчат, хотя там реальные угрозы убить семью мента. Соловьёвы и шейнины называют себя патриотами, но обсуждают белорусо-бандеро-еврейские вопросы ЧУЖОГО ГОСУДАРСТВА, когда у нас в стране реальная угроза жизни и люди ждут новостей и конкретных действий. ”Такая-то“ гвардия может воевать только с малолетними навальнятами, а банду чебуреков испугались? Позор. Статейка, бла-бла ни о чём, и отвлечение внимания от реальных проблем В НАШЕЙ стране.
Элина Морозова
Навальнята и есть внутренние проблемы, которым тоже уделили внимание. Ну а остальном внутренним внимание уделяется больше, чем внешним. Во всех сми. А Белоруссия и Украина очень даже нас касаются, потому что это пограничные с нами государства, и их иностранные агрессоры используют как плацдарм для нападения на нас. Мы же не тренедим о всяких гондурасах и буркина фасо. Странно, чтт ты это не усек..(((
Денис Л
Не говори за всех, нормальному фиолетово до них, как и до критических дней ворчливой соседки, ты смешно выглядишь если реагируешь и воспринимаешь это всерьёз. Это заезженная навальная пластинка.)))
Элина Морозова
Ну конечно, нормальные интересуются местными чебуреками. Какое им дело до до посторонних навальных?- фиолетовое))))
Денис Л
Когда путинёнку делать нечего, они навалные яйца лижет.)))
Элина Морозова
Кому что больше нравится. Кому то чебуреки больше)))
ирина Северова северова (гуляева)
Пральна , дениска
Nataly
Сбиваться в кучки свойственно человеческой природе. Наш глубинный инстинкт позволяет нам чувствовать себя спокойно, только если мы принадлежим к какой-то группе, желательно сильной. Инстинкт громко визжит об опасности, если мы вдруг "оказываемся в одиночестве". Например, человека уволили с крупного преуспевающего предприятия, или от него отвернулась семья, потому что он совершил мезальянс, допустим, аристократ женился на колхознице. У аристократа осталось имущество, здоровье, молодость, частично полезные связи. То есть изгнание из высшего света не грозит ему и его семье жуткой гибелью от саблезубых тигров вдали от племени. Но инстинктивно оно воспринимается как трагедия. Любовь к "родному государству" относится к той же категории инстинктивных привязанностей. Патриотизм - это гиперболизированная форма верности племени. Племя - узкую группу близких родственников и друзей, к которым человек тянется по природе - искусственно раздули в сознании людей до размеров страны. Исторически сложилось, что наши предки после тысячелетий боёв и/или мирных переговоров провели условные линии на карте. Вот тут, например, Россия, а вон там уже Украина, туда не ходи. Такое же поле. Такая же дорога. Просто другой кусок той же планеты. Но низзя. Идея о государстве прибивает человека гвоздями к определённой территории или культуре. Он уже не писатель, не изобретатель или учёный, он в первую очередь русский/француз/испанец, родившийся на конкретной территории, или на другой, но от людей, которые родились на конкретной территории. Кому выгодно существование государств? Властным структурам, которые отражают интересы рабовладельцев. ЛЮБОЕ государство существует для того, чтобы обеспечивать прибыль организаторам, выдавливая её из рабов. Да, социалистическое государство - тоже. Но как заставить раба пахать добровольно? А тем более погибать в войне против "врага"? Намного более продуктивно раб трудится ради великой цели. Для этого и нужна "родина". Инстинктивное отношение человека к близким, к племени, с помощью многолетних психологических манипуляций перенесли на "родину". Под соусом патриотизма (=верности племени) можно скормить что угодно. Например, что родина (племя) важнее твоей жизни. Умереть за племя хорошо, почётно и правильно. Или что работать не покладая рук на благо родины - большая честь. Ничего, что работа скучная, адски тяжёлая, отнимает здоровье и достойно не оплачивается. Зато... (у каждого своё "зато"). Я работаю на государство", "помогаю людям". "Зато войны нет". "Зато мои предки гнали Наполеона". "Зато мы самая большая территория в мире". На фоне великих целей становится не так важно, куда идут налоги, содранные с его заработка, и какие перспективы у трудяги в старости. "Родина" заботится, лечит, учит, платит пенсию, охраняет от воров. Взамен требует сущую малость - отдать свою жизнь в виде труда или участия в войнах государства. Ещё желательно нарожать и выкормить побольше новых рабов.
Элина Морозова
Ну не знаю. Мне комфортнее держаться подальше от всяких кучек-мпхучек))))))
Nataly
))))))))ха-ха-ха и их иностранные агрессоры используют как плацдарм для нападения на нас. И кто же лично на тебя напал? ну, понятно на вас с СЕРГЕЕМ всегда нападают жиды пендосы гейропейцы, то у СЕргея из подвальчика очередную трехлитровую банку томатного сока сопрут то у тебя из кошелька последнюю пенсию вынут))))
Элина Морозова
Дык я не жалуюсь ни на кошелек ни на бомжей с помойками а пограничные конфликты и внутренние провокации мне не нужны...А на тебя каждый день Путин нападает и помойками обкладывает? ))))))))))))
Nataly
оставь уж нашего ВВП в покое человек делает своё дело президента достаточно грамотно и ни на кого не нападает пусть и дальше работает как работали не надо ему мешать ни глупыми восторгами с криками одобрямс и так держать ни воплями всё пропало кошмар ужас пошел вон немедленно и сейчас. меня уже тошнит от вашего с Сережей говно ппатриотствования с пропагандонством Россия впереди планеты всей, а мы белые и пушистые а вокруг все дерьмо, короче мы одни такие в белом пальто на планете)))) прости но вы с СЕРГЕЕМ просто напросто русские оголтелые фашисты-РАШИСТЫ
Элина Морозова
Так я о Путине вообще молчу .. Это вы периодически ему кости перемываете. Он мне не мешает жить. И довольна я тем что есть. Меня ни помойки ни бомжи не преследуют и дороги хорошие и медицина устраивает и чисто вокруг и пенсии хватает...
Nataly
вот вот тебе всего хватает и ты всем довольна, а живешь ты в Москве от сюда и делаем вывод пенсионерок в Москве балуют за счет остальных ограбленных обобранных пенсионеров региональной России. москвичи зажрались их жирные щёки сузили им глазки и они ничего плохого вокруг не видят они сытые наглые свиньи их нужно всех заколоть и поджарить на рождество и накормить этими москвичами остальной голодный народ РФ )))))
ирина Северова северова (гуляева)
Пенсии хватает ? У вас тыщ сто пенсия ?
Nataly
Мы Питерские в отличие от вас простаков в московских, хитрые и ушлые, мы заранее кричим у нас голодно грязно холодно и сало в холодильниках давно закончилось , не надо приезжать к нам , хохлы, у нас поживится нечем ни укропчикам ни бульбашикам мы сами ещё из блокадного прошлого не вылезли)))) а ДЛЯ Серёги отдельно говорим сала нет и не будет!!!! не мечтай о халявной жрачке забудь о нашем с Мишкой существовании. у Питерских характер не колбасноугощательный, а вениковыметательный))))
Сергей
Хохлам и бульбашам к вам нельзя. А жидам можно, не уж то вы со своим жополизательным характером откажите и не угостите мацой ?
Nataly
конечно откажем, мы не наивные знаем знаем, что попросив стаканчик водички , ты сразу начнешь песню о том, что тебе так кушать хочется что и переночевать негде, а потом затянешь куплет Я К ВАМ ПРИШЕЛ НАВЕКИ ПОСЕЛИТСЯ и вообще тебе, как дорогому гостю страшно надоели хозяева))))))
Nataly
Вот она, забота о народе, в ее первозданном виде - в тексте перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства: "Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал". Ниже перечислены регионы, которым предстоят радикальные перемены к лучшему: Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская область, Псковской области. Несколько удивляет, правда, краткость этого списка. Как и критерии отбора. Возьмем, к примеру, Северо-Западный федеральный округ. Среднедушевые доходы в Новгородской области (25 756 рублей по итогам 2020 года) еще меньше, чем в соседней Псковской (26 114 рубля) или в Карелии (31 854). Но новгородцы в список почему-то не попали. Как и множество других регионов-"нищебродов". Ну да ладно. Критерии могут быть разными. Да и надо же, в конце концов, с кого-то начинать! Плохо лишь то, что начало так затянулось. Что бы президенту распорядиться об опережающем росте наших доходов тогда, когда начали стремительно падать - семь лет назад! И не в отдельно взятых регионах, а в масштабах всей страны. Напомним, что с 2014 года реальные доходы населения России сократились в среднем более чем на 10 процентов. За прошлый год - на 3,5 процента. Это, уточним, данные Росстата. По ощущениям, кого ни спроси, падение было намного более существенным. Согласно той же щадящей наши глаза и уши официальной статистике, число нищих граждан России - тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума, - выросло по сравнению с 2013 годом на 4,1 миллиона человек. С 15,5 до 19,6 миллиона. На фоне этих цифр совсем не удивляют свежие данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка: потребление говядины в России снизилось в 2020 году по сравнению с прошлым годом - до 1,94 миллиона тонн. Минимальное значение за последние десять лет. Понятно, что дело тут не обошлось без пандемии, вызвавшей в числе прочего сильнейшее проседание ресторанного бизнеса. Но ясно также, что дело отнюдь не только в зловредном КОВИДе. Отраслевые эксперты честно предупреждают, что доступнее, народнее" говядина не станет и после выхода из коронакризиса. Что этот вид мяса становится "премиальным". Нет, впрочем, худа без добра: чем ниже доходы россиян, тем меньше ни в чем не повинных коровок идет на закланье и съеденье. А там, глядишь, и на улице свинок с курами начнется праздник. Да и с точки зрения сохранения политической стабильности, если разобраться, народное безденежье вовсе не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Революции ведь устраивают две категории граждан: те, кому нечего терять, кроме своих цепей, и те, кто может себе позволить некоторые потери, у кого есть запасец, дающий возможность вести себя достаточно независимо. Наиболее же верные сторонники власти - это, по идее, те, кто живет на грани выживания, не имея за душой никаких накоплений. Кто полностью зависит от сегодняшнего маленького, но стабильного ежемесячного дохода. И для кого, соответственно, малейшая политическая нестабильность чревата падением в пропасть нищеты. Социология, кстати, полностью подтверждает этот тезис: ядерный электорат власти - пенсионеры и бюджетники.Нет, это, конечно же, не означает, что власть сознательно держит народ в черном теле. Власть, разумеется, хочет как лучше, хочет, чтобы жить стало лучше и веселей. Однако по причине обстоятельств непреодолимой силы получается "как всегда". Этот печальный опыт заставляет, откровенно говоря, усомниться и в исполнимости последних президентских распоряжений. Хотя можно найти другое объяснение неудачам: нельзя исключать, что, стремясь всей душой облагодетельствовать народ, власть подсознательно все-таки понимает: слишком баловать нас тоже нельзя. Себе дороже.
Элина Морозова
Ира! Нет у мпеня пенсии , у меня есть доход. Как получу пенсию , так непременно перед всеми отчитаюсь)))) А Натали очень любит порассуждать о чем ни будь плохом. Для нее это большое удовлетворенеие)))
Александр Симаков
К общему стыду питерских, Вы выпадаете из общего ряда образованных людей. У Вас более грамотно и складно получается, когда Вы просто копируете чужие тексты.
Василиса Один
Есть и другое мнение " Порядки несвободы создаются и закрепляются десятилетиями. Десятилетиями одни люди, чтобы компенсировать свою некомпетентность, ограничивают свободу других людей, нанимают тюремщиков, киллеров, пишут законы про то, что нельзя, и заставляют детей в школе зубрить их наизусть. Они переписывают историю и запрещают воде течь вниз. Раздают деньги с ладони, а потом собирают тех, кому раздали деньги, на форумы и с удовольствием смотрят их кошачий концерт. Они создают четкую систему стимулов: вот здесь – бары, лофты, карьеры, пляжи; вот здесь – тебе дадут железной трубой по голове, и никто не вспомнит, что ты был. И это работает." https://publizist.ru/blogs/113974/39883/-
Василиса Один
У репрессивной атаки Кремля – две главных цели. Во-первых, режим пытается утвердить окончательный запрет на свободу собраний – свободу людей выходить на митинги и демонстрации, одного из фундаментальных прав человека. Криминализация (приравнивание к уголовному преступлению) конституционного права собираться мирно без оружия является важнейшим признаком диктатуры, отличающим ее от мягкого авторитарного режима. Мягкий режим характеризуется тем, что ему достаточно небольшого нажима и надувательства, чтобы сохранять устойчивость. Рост репрессивности и попытка запрета права на собрания – это всегда свидетельство снижения поддержки и ослабления позитивных факторов стабильности режима. Это свидетельство поляризации. Режим мобилизует сторонников и институты насилия, чтобы бороться с тем, что он ощущает как растущую угрозу. Если бы режим чувствовал поддержку и прочные основания своей легитимности, ему ни к чему была бы эта репрессивная истерика, без которой он обходился как в 2000-е, так и в большей части 2010-х. Вторая цель репрессивной эскалации – это запрет любой легальной оппозиционной деятельности. Именно эту цель преследует план признать штабы Навального экстремистской организацией. Конечно, штабы Навального никакая не экстремистская организация, а нормальная, квалифицированная политическая оппозиция. И речь здесь идет о стремлении криминализировать любую оппозиционную деятельность и инакомыслие. Это примета полу-тоталитарной диктатуры. Такая 70 статья советского уголовного кодекса об антисоветской агитации и пропаганде: сказал «Навальный» – подрываешь государство, работаешь на врага, взрываешь мосты, роешь подкопы и готовишь покушение на семью Лукашенко (как водится). ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/113974/39526/-
Денис Л
В других странах если люди недовольны, то им пох на запреты, они там и громят и жгут всё подряд, и власти сразу начинают к народу прислушиваться. У нас же даже за мнение могут припаять статью.
Василиса Один
Проблема в том, что такое расширение репрессий – это не просто борьба с очерченным кругом людей, активистов, участников митингов, как можно подумать. Расширение репрессий – это всегда системное событие, ведущее к деградации широкого фронта общественных, социальных и государственных институтов и практик. Попытка запретить инакомыслие и публичную оппозицию требует расширенного и превентивного политического контроля в разных сферах жизни – в образовании, науке, общественной жизни, искусстве, управленческих практиках, экономической экспертизе (как ни парадоксально). Потому что все это при запрете нормальной политической оппозиции начинает стремительно политизироваться. Такой парадокс. Деградация образования и науки – важнейшее сопутствующие, системное событие, которое расширение репрессий несет с собой. Это будет проявляться в чистках в вузах и учреждениях науки и культуры. Но дело не только в уволенных, но и в оставшихся. Их судьба – это жизнь в условиях параноидальной подозрительности начальства, проверок, запретов, ограничений. Максимальные шансы выжить будут у худших, а лучшие должны будут мимикрировать под них в той или иной степени, чтобы сохраниться. Наглядное свидетельство социальной деградации, связанной с репрессиями – это пресловутый закон о просветительской деятельности. Это прямо закон Темного Лорда, закон темных веков, претендующий на контроль над распространением любой полезной информации везде и всюду. Конечно, авторы закона имеют в виду использовать его сугубо избирательно и прицельно – наказывать тех, кто будет рассказывать о геноме, домашнем насилии или квантах, сочувствуя при этом в душе Навальному. Но в реальности он будет работать так, что сочувствие Навальному будут искать в повороте головы, стрижке, одежде, и на всякий случай запрещать все, что не несет на себе печать социальной деградации. А то, что несет – с легким сердцем разрешать. ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/113974/39526/-
Василиса Один
Репрессии – это дорого. Поэтому эффективность репрессий – важный параметр. Если общество впадает в анабиоз, демонстрирует растерянность и подавленность – это свидетельство эффективности репрессий и залог того, что они станут нормой жизни. Если общество резистентно к репрессиям, если они вызывают возмущение и противодействие, то их эффективность падает, и внутри доминирующей коалиции обостряются отношения между сторонниками мертвой хватки и уступок и умиротворения. ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/113974/39526/-
Дмитрий Калинкин
Перемешали вопросы в один обезличенный винегрет! Среди оппозиции тоже есть разные позиции и мнения!
Денис Л
Точно, непонятно как одни вещи связаны с теми или другими. Абракадабра как письмо из Простоквашино, где все письмо по очереди писали — то лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях, я линять начал.)))

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