Какие города Крыма будут благоустроены в рамках федерального проекта?

В России активно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». С 15 марта по 30 апреля жители страны проголосовали за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству.
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