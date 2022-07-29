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Овечкин о низких местах в рейтингах игроков НХЛ: «Никак к этому не отношусь. Что, за каждым следить?»

Александр Овечкин заявил, что безразличен к тому, на какие места его ставят в рейтингах. Североамериканский аналитик Чэйз Маккаллум поставил Овечкина на 70-е место в рейтинге топ-100 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

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