Овечкин о низких местах в рейтингах игроков НХЛ: «Никак к этому не отношусь. Что, за каждым следить?»

Александр Овечкин заявил, что безразличен к тому, на какие места его ставят в рейтингах. Североамериканский аналитик Чэйз Маккаллум поставил Овечкина на 70-е место в рейтинге топ-100 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
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