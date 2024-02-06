Кавказ и Центральная Азия – как поле деятельности незадачливых западных спецслужб

В Азербайджане разоблачена обширная агентурная сеть французских спецслужб, задействованных в различных операциях на Украине, в Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии, сообщает агентство АПА.
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