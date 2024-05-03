Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Да насрать на вашу коалицию стран которые разделяют одни принцыпы,а успехов на фронте вам как своих ушей не видать.Глава МИД Украины...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Рухнувший мост в ...
  • Александр Лагуткин
    Молодцы китайцы. Не забывают о сделанных им подлостях!Председатель КНР ...

АНПА Manta Ray от Northrop Grumman вышел на испытания

АНПА Manta Ray от Northrop Grumman вышел на испытания

Первое опубликованное фото АНПА Manta Ray от Northrop GrummanВ течение нескольких последних лет американская компания Northrop Grumman по заказу агентства перспективных разработок DARPA ведет разработку автономного необитаемого подводного аппарата Manta Ray.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх