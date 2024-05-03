АНПА Manta Ray от Northrop Grumman вышел на испытания

Первое опубликованное фото АНПА Manta Ray от Northrop GrummanВ течение нескольких последних лет американская компания Northrop Grumman по заказу агентства перспективных разработок DARPA ведет разработку автономного необитаемого подводного аппарата Manta Ray.
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