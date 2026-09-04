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Среднедушевые доходы в Алтайском крае превысили 52 тысячи рублей

Среднедушевые доходы в Алтайском крае превысили 52 тысячи рублей

В Сибири регион уступает Красноярскому краю, Новосибирской и Иркутской областям В первом полугодии 2026 года среднедушевые денежные доходы жителей Алтайского края достигли 52 тысяч рублей в месяц.

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