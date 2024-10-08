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Царьград

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Грушко: вступление Украины в НАТО является геополитическим проектом США

Грушко: вступление Украины в НАТО является геополитическим проектом США

Вступление Украины в НАТО является геополитическим проектом США, навязанным Европе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

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