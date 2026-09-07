Вынесен приговор военнослужащему запрещенного в россии полка «Азов»

На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении водителя учебно-боевого взвода учебной роты учебного батальона отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ) Ивана Матушкина.
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