Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

Вынесен приговор военнослужащему запрещенного в россии полка «Азов»

Вынесен приговор военнослужащему запрещенного в россии полка «Азов»

На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении водителя учебно-боевого взвода учебной роты учебного батальона отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ) Ивана Матушкина.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым