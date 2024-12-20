В Крыму выявили 7 несуществующих производств молока

Фото: Михаил ГладчукРуководитель Управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Арсен Арзиев представил доклад о противодействии незаконному обороту пищевой продукции на полуострове.
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