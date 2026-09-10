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Татар-информ

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РЖД напомнила татарстанцам о правилах безопасности на железной дороге

РЖД напомнила татарстанцам о правилах безопасности на железной дороге

За восемь месяцев 2026 года в Татарстане зафиксировано 15 случаев непроизводственного травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, в 10 из них люди погибли, сообщили в пресс-службе РЖД.

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