РЖД напомнила татарстанцам о правилах безопасности на железной дороге

За восемь месяцев 2026 года в Татарстане зафиксировано 15 случаев непроизводственного травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, в 10 из них люди погибли, сообщили в пресс-службе РЖД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Оштрафуют хозяйку...
- СТ В Нурлате осудили...
- МЗ В Казани побит те...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым